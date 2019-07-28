Праздник моря: торговцы обманывают посетителей ярмарок?

Посетителей ярмарок, которые ищут изделия ручной работы из дерева, украшения или детали интерьера, часто обманывают. Айварас Норбутас, мастер-создатель, который публично говорил об этом, поделился тем, что уже получил много критики в свой адрес, однако не намерен терпеть торговцев-мошенников.

Ремесленник согласился прогуляться по ярмарке после Праздника моря, показывает, что несколько торговцев, не имеющих отношения к творчеству и самозанятости, получили места возле палаток народных умельцев. В их палатках кричат механические щенки или сверкающие украшения, которые можно увидеть в Интернете.

"Посмотрите, ярмарка Праздника моря похожа на рынок в Ретавас. Прошел год с тех пор, как мы создали Ассоциацию мастеров-ремесленников, и все члены Ассоциации вывешивают флаги с надписью «мастер-ремесленник» на ярмарках. Не все мастера являются членами нашей ассоциации, но все наши члены являются ремесленниками. Я думаю, что было бы справедливо представлять нашу позицию, потому что в любой стране ввозимые товары оцениваются ниже, чем работа местных производителей. Есть ярмарки, которые выбирают, кто может торговать, но есть ярмарки, которым все равно, кто будет торговать, важно только собрать деньги у участников, а качество ярмарки не важно", - говорит А. Норбутас.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Мужчина, который создает и производит изделия из дерева, просит организаторов ярмарок определить мастерам-ремесленникам лучшие места для торговли и позволить всем собраться вместе в одном месте, поддерживая тем самым производство в Литве. Членов ассоциации не просят о снижении арендной платы или других привилегий, но А. Норбутас не исключает, что он может добиваться большего в будущем.

"Организаторы Праздника моря не предоставили нам нужных мест, но согласились выделить определенную площадь, чтобы мы все были в одном месте. Правда, и там были некоторые палатки, которые не имели ничего общего с ремеслом. Лучшие литовские мастера собираются на ярмарке Праздника моря, хотя многие мастера не приезжают сюда из-за цен, потому что они действительно кусаются", - говорит А. Норбутас, добавляя, что желающие торговать в Клайпеде платят за место столько же, сколько и на ярмарке Казюкаса в Вильнюсе.

По словам ремесленника, когда мастера-ремесленники объединились, было немало критиков, словно они пытаются вытеснить других из честной торговли. А. Норбутас утверждает, что для всех всегда будет достаточно места, и с созданием ассоциации он стремится четко разграничить тех, кто действительно занимается созданием и производством товаров.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Есть те, кто имеет сертификат народного мастера и может показать его на ярмарке, но они продают не только свои собственные произведения и продукты, но также и товары с заводов в Польше или других стран. На самом деле невозможно определить, изготовлена ли, например, деревянная полка самостоятельно или на фабрике. Мы также знаем тех, кто не торгуют собственной продукцией, а называют себя народными мастерами. Я не могу говорить за всех, не знаю, раздражает ли это других ремесленников, потому что мои покупатели никогда не будут покупать у торговых посредников. Просто тот, кто покупает у них, никогда не купит у меня, потому что другие цены, другое качество. Я думаю, что ремесленников нужно отличать по лучшим местам ярмарки", - говорит основатель ассоциации, объединяющей ремесленников.

DELFI пытался погоорить с некоторыми из продавцом, чьи палатки не были отмечены красными флажками ремесленников. Разговор с ними, после вопроса о том, действительно ли это их продукция, тут же прерывался.

"Я не хочу говорить", "Я не разговариваю со СМИ", "У меня нет времени" - так отвечали даже те торговцы, которые изначально охотно показывали, чем они торгуют и по каким ценам.