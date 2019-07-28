Проверено: чаще помощи на дороге можно ожидать в Эстонии, реже - в Латвии и Литве

Тем, кто собирается путешествовать по Прибалтике, придется быть готовым к другой культуре вождения и поведения водителей на дороге. Согласно опросу жителей, самые отзывчие водители находятся в Эстонии, в то время как в Литве мы менее склонны останавливаться на дороге, чтобы помогать другим. На латвийских дорогах шансов получить помощь гораздо меньше меньше, говорится в пресс-релизе.

Опрос, проведенный по заказу Gjensidige, показал, что доброжелательность водителей в странах Балтии неодинакова.

14% эстонцев, 6% литовцев и 4% латвийцев останавливаются и предлагают помощь, когда видят на дороге автомобиль, у которого случились проблемы. Почти половина (49%) респондентов из Эстонии, заметив неладное, замедляются и оценивают необходимость помощи, в то время как в Латвии и Литве треть (33%) водителей готовы остановиться.

Большинство людей, которые никогда не останавливались, чтобы помочь, находится в Литве (13%), а наименьшее - в Эстонии (6%), тогда как в Латвии одна десятая владельцев автомобилей никогда не предлагает помощь.

"Придорожная помощь является свидетельством как наших привычек вождения, так и общей культуры страны - насколько мы склонны обращать внимание на потребности другого человека, насколько мы замечаем тех, кто нуждается в помощи, насколько мы хотим помочь другому человеку, попавшему в неприятность. Доброжелательность на дороге - это один из факторов, с помощью которого мы можем говорить о нашем общем поведении на дороге, уважении к другим водителям. Опрос показывает положительную тенденцию - вас не оставят в беде в Прибалтике - водители обращают внимание на водителей на дороге и готовы помочь, если они видят необходимость в помощи", - говорит Марюс Юндулас, генеральный директор страховой компании.

Молодежь - более доброжелательна

Он подчеркивает, что молодое поколение литовских водителей особенно доброжелательно - они гораздо чаще говорят, что хотят помочь водителю, который остановился на дороге.

Более опытные молодые водители внимательнее изучают ситуацию на дорогах и решают, могут ли они помочь. В Эстонии половина опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет сказали, что они замедляются и оценивают потребность в помощи. В Латвии таких водителей 41%, в Литве - 35%.

Водители среднего возраста (35-44 года) в Литве с большей вероятностью остановятся, если увидят, что водитель останавливает автомобили на дороге.