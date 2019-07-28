В больницу Вилкавишкиса доставлен мужчина с сильными ожогами тела

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В субботу в Вилкавишкисскую больницу был доставлен мужчина, получивший ожоги 70 процентов тела, сообщает отдел полиции.

27 июля мужчина (1973 г.р.) был доставлен в Вилкавишкисскую больницу со двора своего домае. Получивший ожоги 70 процентов тела мужчина был перевещен в Каунасскую больницу. Обстоятельства выясняются.

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