27 июля мужчина (1973 г.р.) был доставлен в Вилкавишкисскую больницу со двора своего домае. Получивший ожоги 70 процентов тела мужчина был перевещен в Каунасскую больницу.
Обстоятельства выясняются.
|17:00
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В субботу в Вилкавишкисскую больницу был доставлен мужчина, получивший ожоги 70 процентов тела, сообщает отдел полиции.
27 июля мужчина (1973 г.р.) был доставлен в Вилкавишкисскую больницу со двора своего домае. Получивший ожоги 70 процентов тела мужчина был перевещен в Каунасскую больницу.
Обстоятельства выясняются.