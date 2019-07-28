В прошлом году в Литве около 312 000 человек жили за чертой абсолютной бедности: их доход составлял менее 245 евро в месяц на человека или 515 евро на семью из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Все стабильно плохо

"Нет ухудшения или улучшения. Все стабильно плохо", - сказала Айсте Адомавичене, глава Национальной сети по снижению нищеты.

Она подчеркнула, что никто не выбирает бедность и что жизнь людей разнообразна. Женщина также привела пример решения суда, принятого несколько недель назад, об осуждении мужчины, который задушил свою мать. По словам А. Адомавичене, в каком-то смысле мужчина просто не выдержал.

Aistė Adomavičienė
Foto: DELFI / Karolina Pansevič
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"Не все доходы растут, и не все доходы растут одинаково. С другой стороны, когда речь идет о статистике, следует иметь в виду, что данные были собраны в 2017 году, и еще не все действия были реализованы. Например, детские деньги были введены с 2018 года. Это не отражено в этой статистике, и мы увидим другую картину в следующем году. Детские деньги были рассчитаны, смоделированы, должно быть улучшение показателей детской бедности. Еще одна проблема - это структурные проблемы, которые не решались многие годы. Поскольку неправительственные организации в основном работают в сфере услуг, мы видим очень заметное отсутствие услуг и неравенство в доходах.

Например, семья воспитывает ребенка-инвалида или ребенка с аутизмом, ребенок растет, но не хватает центров, где люди с такими проблемами могут получить помощь. Один из родителей остается заключенным дома вместо того, чтобы идти на работу, платить налоги. Несколько недель назад было вынесено судебное решение в отношении человека, который задушил свою мать подушкой: он просто не выдержал, потому что не мог получить адекватных услуг. Мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы. Да, он совершил жестокий поступок, этому нет оправдания, но человек просто не выдержал из-за отсутствия базовых услуг. Нам нужен прорыв в сфере услуг в этой области", - сказала А. Адомавичене в в эфире передачи "День на DELFI".

В Литве повышаются стандарты

Ромас Лазутка, профессор социальной политики Вильнюсского университета, получил вопрос о том, может ли Литва стать государством всеобщего благосостояния.

"Прежде всего, сам президент должен определить, что такое государство всеобщего благосостояния. Что касается бедности - да, она является одной из крупнейших в Европейском союзе, и она не снижается с введением детских денег и изменением пенсий, что легко объяснимо, поскольку это относительная бедность. Уровень жизни людей повышается. Еще 200 лет назад Адам Смит говорил, что не только тех, кому нечего есть, но и тех, кто не может себе позволить такой образ жизни, следует считать бедными.

Romas Lazutka
Foto: DELFI / Karolina Pansevič

Несмотря на увеличение пенсий в 2017 году, уровень жизни сам по себе повысился быстрее, что привело к росту бедности пенсионеров. Они отстают в общем росте экономики и благосостояния и поэтому находятся в бедности. Что нужно - очевидно, нужно повышать налоги, помогать этим людям во многих формах. Услуги имеют значение, образование", - сказал профессор DELFI.

Ситуация трагическая

По его словам, ситуация прошлого года и этого года трагична.

"Нам нужны не только долгосрочные, но и быстрые решения. Если о ребенке не заботятся, он сбежит из школы, не получит образования, он потенциально бедный человек. С другой стороны, средний уровень бедности в Литве остался неизменным, но количество семей с детьми уменьшилось, а количество пенсионеров увеличилось из-за недостаточного повышения пенсий.

Просто нужно перераспределение средств. (…) В 2017 году ситуация была трагичной, как мы видим из этих данных, и в этом году она трагична, скажем, у нас есть следующие цифры в нашей пенсионной политике: частные пенсионные фонды должны были вложить 200 миллионов евро, увеличить небольшие пенсии, которые люди получают от Содры. В итоге, выплачивают с этого года бонус в размере 20 миллионов, что в 10 раз меньше. Между тем, люди, получающие только пенсию социальной помощи, в основном люди с инвалидностью с детства, получают низкие пенсии, для их повышения было выделено только 2 миллиона. Итак, вот что у нас есть: 2 миллиона, 20 миллионов и 200 миллионов", - пояснил DELFI профессор Р. Лазутка.

А.Адомавичене также подчеркнула плохое положение пенсионеров в Литве.

"Нам нужно решение, чтобы помочь этим людям, спасти их. За каждой цифрой статистики стоят реальные люди со своей жизнью, никто не выбирает бедность", - говорит она.

Как прожить на 122 евро

Профессора спросили, как выжить на 245–345 евро на человека. Он сказал, что нужно спросить тех, кто был вынужден выживать на такие деьги.

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

"Есть еще один вопрос. Как люди выживают на 122 евро. Если человек зарабатывает 122 евро, он больше не получает социальное пособие, его большая мечта - получать 345 евро, почти в три раза больше. А как выживать, - об этом нужно спросить людей, которые вынуждены жить и как-то выживать. К сожалению, живут трудно и бедные, ищут дополнительный доход, возможно, получают поддержку", - сказал Р.Лазутка.