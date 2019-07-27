Что значит 0,4 промилле в крови: это равнозначно 100 м в пути с закрытыми глазами

То, что в Литве действует допустимый порог промилле в организме водителей (0,4 промилле), приводит к тому, что многие задаются вопросом, можно ли садится за руль, выпив немного алкоголя. Такую установку и легкомысленность водителей ругают специалисты. Они утверждают, что даже минимальное количество алкоголя меняет остроту реакции водителя.

Инструктор по вождению и преподаватель Эгидиюс Шимкунас больше 10 лет работает не только с начинающими, но и теми водителями, которые лишились прав за какие-либо нарушения. Он заметил, что многие лишились прав именно за пьяное вождение, но инструктор подчеркнул, что опасны и те водители, которые садятся за руль даже выпив небольшое количество алкоголя.

Инструктор пояснил, что явное влияние алкоголя проявляется уже при 0,3 промилле, а дальше - только хуже. Шимкунас рассказал, что с помощью так называемых "пьяных" очков провели немало тестов, их результаты показали, что даже минимальное количество алкоголя - 0,1 промилле - уже имеет воздействие.

"Провели исследование, во время которого с помощью "пьяных" очков проверяли, как меняется реакция водителя при количестве алкоголя от 0,1 до 0,4 промилле. Результаты показали, что всякий раз реакция была более медленной, и даже при минимальном количестве алкоголя в организме водитель не был таким же бдительным, как абсолютно трезвый человек", – сказал Шимкунас.

Он заметил, что при 0,3 промилле реакция значительно замедляется. Инструктор сказал, что если такой водитель едет на скорости 90 км/ч, то автомобиль проезжает 20 м в секунду, а это значит, что при таком количестве алкоголя в организме водитель может проехать 30-40 м, не реагируя на опасность, на животное, которое выбежало на дорогу или на человека, который идет по дороге.

Шимкунас акцентировал, что еще хуже обстоят дела ночью. Если водителя ослепят фары другого автомобиля, даже если он трезвый, адаптация занимает около 3 секунд. А даже допустимые 0,4 промилле задерживают адаптацию на 7-8 секунд.

"Водители, с 0,4 промилле в крови медленнее адаптируются, а это означает, что первые 2-3 секунды человек вообще ничего не видит, 4-5 секунд картина не бывает ясной и четкой. И лишь спустя 6 секунд зрение "возвращается", поэтому начальное состояние возвращается через 7-8 секунд", - сказал инструктор.

Преподаватель сказал, что один из основных факторов самых серьезных несчастий – это превышение скорости или небезопасная скорость. Он заметил, что даже для водителя, который выпил совсем немного алкоголя, допустимая скорость уже не является безопасной и в хороших условиях. Шимкунас заметил, что именно из-за замедления реакции такой водитель должен ехать медленнее, чтобы правильно и своевременно отреагировать в случае опасности или препятствия.

Инструктор заметил, что алкоголь и вождение нельзя сочетать ни в коем случае, поскольку человек не всегда ощущает воздействие алкоголя, но это не означает, что этого воздействия нет.

"Сначала алкоголь тонизирует, но скоро, примерно через 5 минут, он начинает вызывать обратную реакцию, поэтому и происходит смена реакции. Может, сам человек этого не чувствует, но его поведение за рулем меняется. Бывают люди, которые говорят, что чувствуют себя хорошо, что они пили давно, а у них в организме - 0,8 промилле и даже больше. Это показывает, что хорошее самочувствие еще не означает, что на самом деле ничего не изменилось", – подчеркнул Шимкунас.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве охраны окружающей среды Литвы.