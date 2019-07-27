Почему молодые водители совершают больше ДТП: автомобилем надо управлять с 25 лет

Казалось бы, молодые водители, которые только что получили права, ведут себя на дорогах осторожно и примерно, но статистика свидетельствует об обратном – очень много ДТП происходит с участием молодых водителей. Эксперты в сфере безопасного движения отмечают, что причина - нехватка опыта, а психологи уверяют, что молодым людям сложнее чем взрослым принять правильное решение.

Инструктор по вождению Артурас Пакенас сказал, что основная причина высокого показателя ДТП на долю молодых водителей - это возраст молодых водителей. Собеседник сказал, что у молодого человека плохо развито чувство безопасности, поэтому они больше рискуют.

"Молодым людям сложно себе представить, что может случиться что-то нехорошее, ведь они умеют водить машину. Тут и возникает самая большая проблема, поскольку есть не только терпимость к высокой скорости, но и желание прокатиться с ветерком", – сказал инструктор.

Пакенас обратил внимание на то, каково окружение молодого водителя. По словам собеседника, на молодого человека сильно действует мнение и реакция окружающих, поэтому малоопытные водители нередко хотят похвастаться перед другими, а это приводит к печальному результату.

"Сев за руль, такой человек хочет проявить себя и показать, что он уже такой взрослый, что может водить машину и принимать решения. Однако решения у него бывают не такими, как у взрослых. Посмотрите, ведь бывают и взрослые, которым хочется покрасоваться, поэтому не стоит удивляться тому, что такого внимания добивается молодой человек", – сказал Пакенас.

Инструктор сказал, что очень важно, чтобы близкие помогли молодому водителю понять, что на дороге главное - не имидж, а безопасность. По его словам, многие водители не понимают, что переоценивают свои возможности, поэтому надо, чтобы они учились на чужих ошибках, поскольку собственные могут быть очень болезненными.

С инструктором согласны и психологи. Врачи сказали, что часто, особенно молодые водители, понимают скорость, как способ проявления первенства, поэтому превышают свои возможности и совершают ДТП.

Доцент кафедры психологии университета им. Витаутаса Великого Лаура Шейбокайте во время дискуссии "Выбирай безопасную скорость" сказала, что молодые люди иногда даже не могут должным образом оценить ситуацию, поскольку лобовая часть их мозга, отвечающая за принятие решений и их понимание, развивается до 25 лет. А на верхушке статистики по аварийности как раз группа молодых водителей до 25 лет.

"Поэтому я бы вообще рекомендовала человеку начинать водить автомобиль с 25 лет", – сказала доцент.

Пакенас добавил, что почти все ошибки молодые водители допускают из-за высокой скорости. Чем выше скорость, тем меньше времени на принятие решения, тем длиннее тормозной путь, тем сложнее маневрировать. Кроме того, при смене условий не учитывают перемены в управлении автомобилем.

Инструктор подчеркнул, что нехватка опыта часто приводит к горькому опыту.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве охраны окружающей среды Литвы.