Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле

Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых и звуковых сигналов многим водителям кажется само собой разумеющимся, есть те, кто использует не только указанные в Правилах дорожного движения (ПДД) сигналы, но и такие, которых там нет, однако они приняты среди водителей. Однако специалисты отмечают, что водители нередко забывают, какие сигналы и когда используются, и когда использование сигнала не по назначению может стать причиной штрафа или предупреждения.

Правильное и своевременное использование сигналов может помочь избежать недоразумений на дорогах, однако, чтобы не вводить других участников движения в заблуждение, надо не только не забывать использовать сигналы, но и позаботиться о техническом состоянии автомобиля – еще перед тем, как вы отправитесь в путь, проверите, горят ли задние и передние фары. Например, по словам экспертов, немалая часть водителей не спешит менять перегоревшие лампочки стоп-сигналов, а в таком случае, водители, которые едут за автомобилем, не понимают, когда автомобиль тормозит. Поэтому при резком торможении или ночью, если стоп-сигналы не загораются, это может привести к ДТП.

Важно, чтобы действовали как передние фары, так и задние огни, а также фонари сигнала поворотов. Однако бывают и такие водители, которые не показывают повороты. Эксперт напомнил, что поворот надо показывать в обязательном порядке.

"Сигнал поворота надо показывать еще перед маневром, а не тогда, когда вы меняете траекторию движения. Также важно выключить его сразу после маневра, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения", – сказали специалисты.

Нередко водители забывают и то, что сигнал поворота не дает им права первенства, поэтому маневр можно осуществлять только, когда движение безопасно.

"Например, вы трогаетесь с места (автомобиль стоял у обочины), поэтому надо обязательно показывать поворот, но перед маневром вы должны пропустить все другие транспортные средства", – сказали специалисты.

Эксперты сказали, что водители нередко забывают, когда и где надо включать аварийные огни. По их словам, Этот сигнал надо показывать, когда вы вынуждены остановиться там, где стоянка запрещена. Также если вас остановила полиция, вы остановились у дороги в тумане или в условиях плохой видимости, если произошло ДТП - во всех этих случаях включают и тогда, когда автомобиль везут на буксире.

Специалисты также обратили внимание на то, что водители нередко забывают, что если горит лишь один габарит, в темноте также надо включать аварийные огни.

Водитель может включать аварийные огни и тогда, если его кто-то ослепляет или если он хочет предупредить других об опасности и препятствии. Но не стоит забывать, что если вы остановились в неположенном месте, включенные аварийные огни не освобождают вас от ответственности.

"Включенные аварийные огни не освобождают от ответственности в том случае, когда вы нарушаете правила, если в этом нет необходимости, например, если остановитесь в неположенном месте, включите аварийку, вы все равно получите штраф", – предупредили эксперты.

Не менее важно, чтобы в машине работал звуковой сигнал. Правда, специалисты замечают, что некоторые водители нередко используют его не для того, чтобы обратить внимание на опасность, а чтобы выразить свое возмущение и злобу. Однако эксперты отмечают, что в населенных пунктах звуковой сигнал можно использовать только, если он нужен, чтобы избежать ДТП.

Специалисты также обратили внимание на то, что если водитель заметил, что предупредительные сигналы не действуют, он должен как можно скорее устранить неполадки, а до того времени показывать все сигналы руками: поворот, торможение.

Если предупредительные сигналы вдруг перестанут работать ночью уже в пути, надо держаться как можно ближе к правому краю дороги, если возможно - съехать с главной дороги, остановиться и, поставив знак аварийной остановки, ждать помощи. В городе знак надо ставить в 25 м от машины, а за городом - не ближе чем 50 м.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве охраны окружающей среды Литвы.