Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми

Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих семей – поездку к Балтийскому морю. С детьми на курорте встретился президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Непайте-Науседене. Президент рассказал, что в детстве он все время пытался увидеть другой берег моря, поскольку не верил, что море так велико, что сделать этого нельзя. Супруга президента предложила детям бежать к морю наперегонки.

"В этот прекрасный день, прекрасные выходные, у вас есть возможность сделать то, чего до сих пор не могли – впервые увидеть море, это так?" – спросил президент, а дети ответили ему "да".

"Я сам родился в Клайпеде, море увидел очень рано, но знаете, первое чувство было – ну нет, оно не может быть таким большим, где-то должен быть виден берег. Мне сказали, что на другом берегу находится Швеция. Я напрягал глаза, стараясь ее рассмотреть. В детстве глаза у меня видели лучше, я тогда еще мало книг прочитал, но все равно не увидел. Может, сегодня кому-то из вас удастся увидеть. Море прекрасно, Оно доставляет массу удовольствия, но кроет в себе опасность", - сказал президент.

Супруга президента попросила поднять руки тех, кто любит свободу, хорошую погоду и лето.

"Бежим все к морю", – позвала она детей.

Науседа с супругой специально по этому случаю позаботились об удобной обуви, чтобы бежать к морю вместе с детьми.

Эта акция проходит четвертый год подряд. Ею Паланга ответила на инициативу экс-президента Дали Грибаускайте "За безопасную Литву" и подарить детям незабываемые летние впечатления. Вместе с тем, это общий подарок детям от всех жителей Паланги.