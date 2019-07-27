Где в Вильнюсе обитают феи: многие не верят, что это идея литовцев

Те, кто неравнодушен к миру фантазий, наверное, слыхали о Туманной долине и живущих в ней феях. Писатель и мастер кукол Эдита Лей написала четыре книги, а сейчас работает над пятой. Сейчас она приглашает посетить "Долину фей". Мастер уверяет, что там на площади 300 м не только дети, но и взрослые забывают о внешнем, материальном мире и обо всех заботах.

В этом помещении можно почувствовать себя как в "Хрониках Нарнии". Помещение обустроено по книгам, написанным автором. Дети найдут здесь своих любимых персонажей: около 40 фей, драконов, гномов, эльфов и др. Всех их Эдита сделала своими руками. "Здесь нет ни одного предмета из магазина. Все сделано руками. Работали и мы и архитекторы, и работники театра", – сказала писатель. По ее словам, некоторые посетители спрашивают, где я купила эту идею, думают, что я привезла ее из-за границы.

Феи в жизнь самой Эдиты пришли давно. Она выросла с бабушкой в окружении природы. "Я росла на природе, у бабушки. Бабушка моя в книгах появляется как знахарка Зила. Все феи - прототипы моих знакомых. Я тогда этого не понимала, но бабушка привила мне любовь к природе, научила с ней говорить, понимать ее. Все просто, по-деревенски, со сказаниями, все органично. Какая была создана картина, такой и осталась", – сказала женщина.

В этом мире она творит и пишет. "Когда стало больше книг, стал расти интерес читателей, люди ездили ко мне домой, чтобы посмотреть кукол. Я сделала временную выставку в беседке. Пришла осень, надо было что-то делать, поскольку интерес рос.

Я познакомилась с одной женщиной, которая предложила поселить фей в Гарляве. Я думала это на пару месяцев, повожу людей и все. Но все затянулось на 1,5 года. Тогда надо было решать, прекратить все или расширяться", – рассказала Эдита. Как раз тогда ей позвонила Рута, которая предложила разместить фей в Вильнюсе. Начались работы, а через год мир фей появился в столице Литвы.

И в Вильнюсе и в других городах есть много комнат для детей, но эта выделяется не только своим видом, но и задачей. "В большинстве комнат детей оставляют, чтобы они выплеснули энергию. Сюда они приходят, чтобы зарядиться творчески. Наша цель - открыть сердца, освободить фантазию, сделать так, чтобы дети погрузились в иной мир. Это СПА для мозгов", – сказала писатель.

Здесь проводят не только дни рождения, праздники, но и экскурсии. "Можно просто прийти и погулять по галерее. Были девочки, которые несколько дней подряд приходили сюда играть. Если организуют день рождения, рассказывают сказку, главными героями которой являются именинник и его гости. В конце сказки именинник получает специальное задание: находит семена, которые после праздника может посеять, распылить над ними пыль фей и продлить сказку. У нас есть почта фей, там можно писать письма, получить ответ", – рассказала Эдита.

Желающие что-то унести на память, могут участвовать в мастер-классе. Дети с помощью взрослых могут сделать куклу, фонарь или украшение для волос. День рождения в "Долине фей" стоит 230 евро, одноразовый билет на весь день – 10 евро.

На вопрос о планах на будущее, Эдита ответила, что куклы - ее жизнь. "Я уже не представляю себя в чем-то другом. Не важно где и как, будет эта галерея или нет, я все равно буду заниматься этим до конца жизни", – сказала она.