Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции

DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в Литве стоят свежие грибы.

На Рудаминском рынке лисички продавали по 3-4 евро за литр. Торговцев было много. Литр черники стоил 4 евро.

На рынке Галес в Вильнюсе картина была немного иной. "За лисички прошу 4 евро, неделю назад они были по 5 евро за литр", - рассказала торговка.

Несмотря на то, что большинство продает лисички по 4 евро, некоторые обмолвились, что если снизить цену до 3,5 евро, то люди их мгновенно раскупают.

За литр черники торговцы просили 4,5 евро, но опять-таки можно найти и по 3,5 евро за литр.

Литр опят на этом рынке стоил 1 евро. Боровики продавали кучками по 8 евро.

"Боровики я собирала в Дзукии. Там уже пошли грибы. До сих пор леса были словно выжженные", - сказала женщина.

Чем больше дождей и чем ближе осень, тем ниже цены на грибы в Литве. Например, неделю назад грибы были дороже. Цены на ягоды почти не изменились.

"Я прошлась по рынку, мне сказали, что под Паневежисом больше всего грибов в Зеленом бору. Лисички продают уже давно, они растут во многих лесах.

Маслят, подберезовиков и боровиков немного, однако люди считают, что через неделю их будет больше. Больше всего боровиков, других грибов меньше", – сказала директор Паневежского рынка Аста Пачекаюте.

За кучку маслят и боровиков просят по 6–8 евро. На вес не продают. их сложно взвешивать или складывать в банку. Что касается ягод - есть черника и малина. Стакан - 2 евро, литр - 3 евро.

В столице кучка грибов стоит дороже. "Боровиков много. Сегодня продавали и огромный боровик, диаметр шляпки 15 см. Боровики продавали по 10 евро. Подосиновики по 6 евро за кучку", – сказала директор Калварийского рынка Ингрида Талжюнене.