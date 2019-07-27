Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов

В ночь на субботу в Литве будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь, кое-где с грозой. Температура составит 14-19 градусов тепла.

Днем небольшие дожди возможны в разных районах страны. Местами во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 25-30 градусов, только в южной Литве будет 22-24 градуса.

В Клайпеде днем праздничному настроению немного помешает небольшой дождь, однако будет по-летнему тепло - 27-29 градусов.

В воскресенье дожди прекратятся. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ночью будет 15-20 градусов. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

В понедельник ночью снова ждет спокойная погода. Осадки маловероятны. Ночью будет 15-20 градусов тепла. Днем будут формироваться облака и во многих районах пройдут дожди с грозами. Во время грозы ветер поднимется до 15-16 м/с.

В первой половине дня будет 26-31 градус, однако позже температура немного спадет. Еще прохладнее будет в середине недели.