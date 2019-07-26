Литовско-польский газопровод проложат Alvora и Siauliu dujotiekio statyba

Магистральный газопровод в Польшу (GIPL) на территории Литвы проложит компания прокладки газопроводов Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.

Глава Правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис подтвердил BNS, что в четверг комиссия позволила газопередающей компании Amber Grid подписать договор с группой во главе с Alvora.

"Разрешено заключить сделку с очень четкими рекомендациями по управлению возможными рисками. Это означает – обеспечить слаженную и своевременную реализацию проекта, чтобы не было различных не стыковок", – сообщил BNS А. Мачюлис.

Alvora, находящаяся в управлении физических лиц, работает в Беларуси и Калининградской области, где строит здания разного назначения. В этих странах у нее есть дочерние компании Alvora–Bel, Alvora–Balt и "Спецмонтажстрой".

Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Каунасская компания KRS подтвердила, что участвовала в конкурсе подрядчика прокладки газопровода вместе с белорусским "Белтрубопроводстрем" и предложила самую низкую цену – около 91 млн евро (с НДС), но она не соответствует критериям национальной безопасности, конкурс также покинула компания HSC Baltic. По данным BNS, в нем также участвовали MT group, испанская Elecnor и греческая J&P-Avax.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал BNS, что договор с победителем конкурса должен быть подписан до осени, а работы по прокладке газопровода ожидается начать в начале октября.

В четверг Amber Grid подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены трубы для литовско-польского газопровода (GIPL).

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм в Литве будет проложен от от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до литовско-польской границы в Лаздийском районе.

Планируется, что газ по этому соединению начнет поступать в конце 2021 года.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро. Проект GIPL компания Amber Grid реализует совместно с оператором польской системы передачи газа Gaz-System.