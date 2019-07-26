Вице-министр рассказал, что поможет победить нищету в Литве: уплаченные налоги, профсоюзы и инвестиции

После того, как Департамент статистики Литвы сообщил, что за чертой абсолютной бедности находятся более одной десятой части жителей, вице-министр социальной защиты и труда заявил, что, если Литва стремится к среднему показателю уровня бедности в ЕС, то государству должны уплачиваться все налоги, кроме того, следует инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, сообщения, особенно в маленьких городах.

"Конверты должны использоваться только для отправки писем. Налоги не должны скрываться. Другой очень важный момент – благосостояние - это ответственность людей, люди должны представлять свои интересы, например, в профсоюзах", – заявил в пятницу на пресс-конференции Эйтвидас Бингялис.

"В-третьих – мы должны взвесить инвестиции в инфраструктуру в малых городах, поскольку, если мы тратим деньги на инфраструктуру, которой никто не пользуется, то это инвестиции, которые нужны (в других сферах – BNS). Людям нужны услуги, учреждения здравоохранения, удобное сообщение", – добавил вице-министр.

По словам Э. Бингялиса, правительству удалось стабилизировать рост уровня бедности – количество людей, находящихся в абсолютной бедности сокращается. Кроме того, она подчеркнул, что показатели риска бедности и абсолютной бедности в 2018 году рассчитывались по показателю доходов 2017 года.

Между тем, член оппозиционной фракции Союза Отечества- Литовских христианских демократов (консерваторов) Гинтаре Скайсте сказала, что правящие не выдвигают решения, которые реально сократили бы бедность.

"Правящие не способны предложить решения, которые бы реально сократили бедность. Очевидно, что налоговая реформа не приносит ожидавшихся результатов, а отчуждение и разделение в обществе лишь растут", – отметила Г. Скайсте.

Департамент статистики сообщил, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году находилось около 312 тыс. жителей: их доходы были ниже 245 евро в месяц на одного человека или 515 евро – на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет.

Черта абсолютной бедности в прошлом году была 11,1% – на 2,7 проц. пункта ниже, чем в 2017 году (13,8%).

Ниже уровня риска бедности в Литве в прошлом году находилось около 645 тыс. человек, которые составляли 22,9% всего населения страны. За год процент жителей, находившихся за чертой бедности, не изменился.