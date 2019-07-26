Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты?

Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры") показывают, что самые большие средние зарплаты в прошлом месяце платили технологические, фармацевтические и энергетические компании. Самая высокая средняя зарплата составила 18 000 евро на бумаге.

Такую зарплату своим работникам выплатила Huawei Technologies, в которой работают 20 человек.

На втором месте – фармацевтическая компания Takeda, 6 работников которой в среднем получили 16 600 евро. В мае работники этой компании в среднем получили 4200 евро "на бумаге".

На третьем месте, - литовский филиал компании DFDS A/S, работающей в сфере логистики, двое работников которой в июне получили 16 400 евро "На бумаге". В мае в компании работали 5 человек, которые в среднем получали 4100 евро.

Компания G. C. Hahn & CO, занимающаяся оптовой торговлей, в которой 4 работника, выплатила им в июне в среднем по 12 300 евро "на бумаге" (в 5 раз больше, чем в мае).

Технологическая компания Lenovo Technology B.V., Sivuliike Suomessa заплатила своим работникам в среднем по 11 000 евро.

На шестом месте - компания по продаже строительного и санитарного оборудования Layher Baltic. Она своим 17 работникам в среднем выплатила по 10 900 евро "на бумаге" (в мае их зарплата была 4700 евро).

На седьмом месте по традиции не выходящая из 10-ки компания Energogrupė, 4 работников которой в среднем получили по 10 100 евро "на бумаге". Такую же зарплату в прошлом месяце свои работникам выплатила компания Medtronic BV.

В конце десятки две энергетические компании - Inter RAO Lietuva и ЕPSO-G, которые выплатили своим работникам соответственно 8900 и 8500 евро "на бумаге".