Президент Литва: возня по поводу еврокомиссара дискредитирует процесс его выбора

В пятницу президент Гитанас Науседа заявил, что разногласия Сейма и правительства по поводу будущего представителя Литвы в Еврокомиссии нового состава дискредитирует процесс отбора этого должностного лица и снижает переговорные возможности.

"Толкотня по поводу кандидатуры еврокомиссара, разногласия Cейма с правительством и его главой в этом вопрос не только останавливают, но и дискредитируют процесс выбора нового члена Еврокомиссии, снижают наши переговорные возможности, которые сейчас используют другие страны", – отметил Г. Науседа в распространенном пресс-релизе.

Так он отозвался о ситуации, когда правящие "крестьяне" назвали кандидатом в еврокомиссары министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, а премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что это решение не согласовано.

Президент призывал незамедлительно прибегнуть к согласованным и активным дипломатическим действиям, чтобы Литва получила пост еврокомиссара, который бы наилучшим образом отвечал интересам страны и всего ЕС.

По словам главы государства, он готов в ближайшие дни согласовать кандидатуру с правительством и выдвинуть ее на утверждение сейма.

"Также важно, чтобы кандидат Литвы в члены Европейской Комиссии обладал высокой деловой и профессиональной репутацией, подходящим опытом государственной и политической деятельности", – отметил Г. Науседа.

Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство после согласования с президентом и сеймом.

В четверг фракция правящих "аграриев" в сейме решила предложить в ЕК В. Синкявичюса, утверждая, что Литве в комиссии предлагают ответственность за инновации.

Делегированный этой премьер С. Сквернялис утверждает, что это выдвижение для него новость, а портфель, который должен достаться Литве в ЕК, пока не ясен.

Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.