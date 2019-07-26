Оборот Lidl Lietuva вырос на 23,5% до 368 млн евро

Работающая в Литве с июня 2016 года германская торговая сеть Lidl в прошлом финансовом году, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года, довела оборот до 368 млн евро – это на 23,5% больше, чем за прошлый финансовый год.

Чистая прибыль компании составила 13,8 млн евро – в 4,1 раза больше, чем в 2017-2018 финансовом году, сообщает Lidl.

Сейчас в Литве действует 44 магазина Lidl. За прошлый финансовый год компания открыла 7 новых магазинов и инвестировала 39 млн евро. Первые 15 магазинов Lidl в Литве были открыты в начале июня 2016 года.

По данным BNS, сейчас сеть развивает более 10 проектов в Литве. Сеть также активно ищет территории для расширения не только в крупных, но и в небольших городах.

100% акций Lidl Lietuva принадлежит германской CE Beteiligungs.