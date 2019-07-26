На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро

Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика привлекает многих жителей на литовское взморье. В Клайпеде, Паланге, Ниде осталось лишь небольшое количество свободных номеров. Центры информации для туристов предупреждают, что желающим найти жилье в последнюю минуту придется вооружиться терпением или везти с собой палатку.

На платформе Booking в эти выходные свободны всего 4 места для двоих человек, цены колеблются от 250 до 721 евро.

В Паланге есть 3 места на двоих человек по цене от 365 до 432 евро.

В Ниде есть лишь два места на 4 человек. Цена на выходные – 1200 евро. В другие дни две ночи в Ниде обойдутся двоим отдыхающим в 200 евро.

Директор Клайпедского туристического центра Ромена Савицкене сказала DELFI, что свободных мест практически нет. Их еще можно найти разве что в кемпинге или в частном секторе.

"Мы сейчас ничем не можем помочь приезжающим и звонящим. Разве что иногда кто-то отказывается от номера или не приезжает. Может, еще есть в частном секторе. Одни недавно приходили, сказали, что нашли что-то через Airbnb, но по сути в Клайпеде все занято. Вчера в Нерингу стояла очередь машин. Паланга, насколько мне известно, тоже занята. И конечно, дело тут не только в празднике, но и в хороших прогнозах на выходные.

В частном секторе, в кемпинге в палатке точно можно найти место. Однако наш регион довольно комфортабельный, в 25 км есть Кретинга, рядом - Шилуте, на автомобиле можно поселиться и там, но и без автомобиля сообщение отличное. Я думаю, что найдут место, но не так легко, как месяц назад.

Я думаю, будет молодежь, которая будет ночевать в спальных мешках в дюнах, и такое бывает. Будут те, кто до утра будет в городе, кто навестит друзей и родственников", – сказала DELFI Савицкене.

Она надеется, что удастся избежать заторов. Кроме того, Праздник моря будет проходить не в одном месте, а во всем Старом городе.

Директор Нидского туристического центра Эдита Лубицкайте сказала, что лето - пиковый период, поэтому в выходные всегда сложно с арендой жилья. Она также заметила, что в такое время стоит обращаться в частный сектор.

Главба Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что на самом деле мест для ночлега в Паланге осталось мало. Однако она рекомендует не зацикливаться только на Booking. "По данным, которые были вчера, были места в Швянтои. На самом деле Праздник моря в Клайпеде привлекает много людей, погода хорошая, лето в разгаре. Поэтому и ситуация такая.

Booking - это не все. Люди еще могут искать жилье: пусть звонят в гостиницы, в туристический центр. На деле все проще, даже те, кто приезжает, находят место и в гостинице, и в частном секторе", – сказала Валайтене.

Она прибавила, что некоторые ищут информацию и в социальных сетях. А цены на Booking в последнюю минуту бывают выше по разным причинам.

"Если продают последний номер, спрос большой, в очереди сотни, почему бы не поднять цену. Это естественно. Может быть и ошибка. Если есть какие-то сомнения, стоит звонить напрямую", – советует Валайтене.

По ее словам, в выходные отдыхающих всегда бывает больше, но в августе количество людей увеличивается и в рабочие дни.