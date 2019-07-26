По Литве в четверг прошлись ливневые дожди

В четверг вечером в Вильнюсе прошел сильный дождь, который буквально затопил улицы, а сильный ветер повалил дерево. На странице Литовской гидрометеорологической службы Facebook сообщается, что дождь прошел двумя полосами. Местами наблюдалась гроза.

Одна полоса в четверг прошла от Пасвалиса до Вильнюса, другая - от Расейняй до Варены. Читатели писали в Facebook, что небо слилось с землей в разных районах Литвы. Правда, несмотря на то, что один пользователь поделился в фейсбуке фотографией поваленного дерево, Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что никаких вызовов в четверг не поступало.

В некоторых районах дожди пройдут и в пятницу после обеда. Дождь прогнозируют в Вильнюсе и Каунасе, температура воздуха составит – 23-25 градусов.

Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)