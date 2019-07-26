25 июля, в 12 ч., в Расейняй, на ул. Майронё, в автомобиле Ford Mondeo, на заднем сидении, обнаружили человеческий череп.
Обстоятельства происшествия выясняются.
|13:00
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Департамент полиции Литвы информирует, что в Расейняй полиция обнаружила человеческий череп.
25 июля, в 12 ч., в Расейняй, на ул. Майронё, в автомобиле Ford Mondeo, на заднем сидении, обнаружили человеческий череп.
Обстоятельства происшествия выясняются.