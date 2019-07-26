В Литве прогнозируют настоящее лето

В пятницу утром будет 13–18 градусов тепла, а днем воздух быстро прогреется до 23–28 градусов.

Теплее всего будет на север-западе страны: в Шяуляй будет 26–28 градусов, в Клайпеде и Тельшяй на 1 градус меньше. Северо-восточный ветер принесет дождевые облака. Дожди пройдут по всей Литвы, особенно обильные - на юго-востоке (здесь дожди будут с грозами), а температура будет более низкой: в окрестностях Алитуса, Варены будет 23–25 градусов. Небольшой дождь пройдет и в Вильнюсе, воздух здесь прогреется до 24–26 градусов.

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В Дзукии дожди будут идти и в ночь на субботу, в других районах облачность будет невысокой, дождя не будет. Утром будет 16–19 градусов.

В субботу днем будет еще теплее, чем в пятницу. Небольшие дождевые облака рассеются по всей Литве, однако на взморье и в Аукштайтии осадков не ожидается. На взморье и в Аукштайтии будет малооблачно, вероятность дождя минимальная: в Клайпеде и Паланге будет 26–28 градусов, немного ниже температура будет в Зарасай, Утене и Молетай. В Ниде будет 26 градусов, после обеда пройдет небольшой дождь.

Чаще и обильнее дожди будут идти на юго-западе, в Алитусе будет 25–27, в Друскининкай до 25 градусов.

В воскресенье ночью будет сухо и душно, температура 17–20 градусов. Теплее всего будет на Куршской косе. Днем будет жарко на всей территории Литвы: как на юге, так и на севере будет до 28–31 градуса. Лишь местами пройдет небольшой дождь, который не принесет свежести.

В понедельник также ожидается жаркая погода, во вторник жара спадет.