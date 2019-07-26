В Клайпеде начинается Праздник моря

В Клайпеде 26 июля начинается 60-ый Праздник моря.

По традиции Праздник моря откроет праздничное шествие и церемония в терминале круизных судов.

Организаторы сказали, что на празднике ждет масса творческих экспериментов на тему моря. С пятницы по воскресенье в городе запланированы выступления, выставки, концерты, спектакли, мастерские и другие праздничные мероприятия.

В этом году из Польши в Клайпеду, на Рыночную площадь, привезли цифровой водопад. По словам организаторов, его капли будут рисовать на воде разные рисунки и позволят прохожим самим формировать желаемые картины. Водопад будет установлен в виде ворот – под ним можно будет пройти, поскольку специальные датчики при появлении человека останавливают воду.

Для фонтана используют 800–1000 л обычной водопроводной воды, циркулирующей в замкнутой системе.

На празднике ждут и другие развлечения: музыкальные фонтаны, кино, спортивные состязания, интерактивные игры, например, "Порт", во время этой игры можно учиться осуществлять погрузку грузов на суда.

В этом году состоится и традиционный парад судов. В этом году он посвящен памяти погибшего в водах залива историка Морского музея Ромалдаса Адомавичюса.

Завершится Праздник моря в воскресенье.