В Вильнюсе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, водитель пьян

25 июля вечером, в 20.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Укмергес, с дороги съехал и на газоне перевернулся автомобиль Seat Cordoba.

В автомобиле ехали трое мужчин - 1981, 1986 и 1958 г.р. Все они были пьяны. Всех троих врачи скорой помощи увезли в больницу, но, по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал, зафиксированы только ушибы и царапины. Водитель (1981 г.р.) из больницы был доставлен в полицию, поскольку он был пьян.

На месте происшествия алкотестер показал 5,5 промилле. Через 20 минут, во время повторной проверки, алкотестер показал 3,5 промилле. Предполагают, что водитель пил за рулем, поэтому аппарат во время первого раза и показал такое количество промилле.

В автомобиле валялись "соски" от пива. В организме пассажира 1986 г.р. было 2,87 промилле.