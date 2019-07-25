Achema заказала для себя еще 3 больших газовоза

Крупнейший потребитель газа в стране, производитель удобрений Achema, по данным BNS, заказала еще примерно три крупных груза сжиженного природного газа (СПГ).

Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta предоставила неназванному клиенту еще 2,84 тераватт-часа регазификационных мощностей на период с октября до декабря, сообщило предприятие через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Это зарезервированные одним из клиентов терминала СПГ мощности на новый газовый год. Информации о клиентах мы не предоставляем, так как часть их по связанным с конкуренцией причинам не хотела бы называть себя", – прокомментировала BNS менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.

Она добавила, что на новый газовый год, который начнется в этом октябре и завершится в сентябре следующего года, уже зарезервировано 7,8 тераватт-часа мощностей.

В обновленном графике указано, что в следующем газовом году в Клайпеде ждут 9 крупных газовозов (по 138 000 кубометров СПГ). 5 тераватт-часов мощностей или примерно 5 газовозов, по данным BNS, заказало предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) группы Lietuvos energija.

До октября мощности терминала заказали три компании – Achema, LET, а также предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.