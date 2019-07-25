Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары

В середине лета в Литве началось время ягод и варки варенья. Многие жители ходят за ягодами на рынок. В Кедайняй на рынке ягод полным-полно. Однако цены отпугивают многих покупателей, пишет rinkosaikste.lt.

Журналисты в Кедайняй отметили, что больше всего на рынке колеблются цены на черешню. Разница в цене может быть до 1 евро. На вопрос, что цены каждый устанавливает сам, а зависят они от страны, их которой привезли ягоды, и от внешнего вида ягод.

Продавщица Лина продает разные виды черешни по 3,50 евро за кг. Она сказала, что люди чаще берут польскую клубнику, которая ничем не отличается от литовской, а иногда даже выглядит лучше.

"Покупатели чаще берут темную черешню, она вкуснее, так им кажется, а так, польские ягоды берут. Я сейчас продаю импортные. Например, мои покупатели предпочитают польскую клубнику, потому что она слаще", – рассказала Лина.

Она рассказал, что сезон клубники завершается. В этом году он был коротким, из-за заморозков, а потом внезапной жары. Сейчас клубника на рынке стоит 2,50 евро за килограмм. Торговцы признали, что на рынке есть и польские и литовские ягоды.

"Все ягоды – хороший источник витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ, поэтому их надо есть. Какие ягоды есть - привозные или местные, если мы патриоты, надо выбирать наши. Но ведь не все ягоды у нас растут, а потом, всем литовских ягод не хватит", – сказала Лина.

На рынке есть и другие ягоды. Например, килограмм голубики стоит 5 евро, черной смородины 2-3 евро. Красная смородина немного дешевле – 1,5 евро. Небольшая коробочка малины стоит 2,50 евро.