Из печально известного каунасского общежития эвакуируют жителей

25 июля, в 13.02 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Биржишку, 11, появились трещины в стенах дома. Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил DELFI, что из дома эвакуировали 36 человек.

На месте происшествия кроме пожарных-спасателей, работают врачи скорой помощи, полиция и специалисты по гражданской безопасности.

Это здание прославилось в августе 2015 года, тогда тоже появились трещины, появились щели в подъезде и во внешних стенах дома. Тогда подозревали, что причина - нелегальный ремонт в одной из квартир - предполагалось, что кто-то сместил несущие конструкции. Здание признали аварийным.

Всего несколько дней назад житель этого дома Витаутас рассказал порталу Kas vyksta Kaune, что ситуация в доме ужасная. Он заметил, что здание находится в аварийном состоянии, отошла стена в первом подъезде.

"Виновники найдены, компанию Būsto valda обязали все привести в порядок, провели уже не одну экспертизу, нашли причины, но ничто не продвигается вперед", – сожалел каунасец.

Дом, по его словам разваливается дальше, в нем опасно жить, в любой момент он может рухнуть. В доме, по его словам, живут и семьи с детьми, и пенсионеры. "Мы в безнадежной ситуации, скоро останемся на улице, а ответственные за это спокойно спят", – возмущался мужчина.