Карбаускис: "аграрии" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса

Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары литовского министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса.

"Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы В. Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в Сейме Литвы.