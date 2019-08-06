"Боль тебя не определяет": cтудентка из Вильнюса преодолела 270 километров пешком по Португалии и Испании

Полина — выпускница одного из столичных ВУЗов. Успешно защитив свой диплом в начале июня, девушка бросила себе новый вызов — пройти известный путь Камино де Сантьяго за 10 дней. О своем непростом путешествии она рассказала в интервью DELFI.

Камино де Сантьяго (Путь святого Иакова) — популярный маршрут для паломников, которые направляются к небольшому испанскому городку Сантьяго де Компостела, чтобы преклониться перед мощами святого Иакова. В настоящее время путь перестал быть только религиозным: ступить на тропу Камино решаются те, кто хочет разобраться в себе и своих мыслях, испытать себя на прочность, встретить единомышленников и бесповоротно влюбиться в места, через которые доводится проходить.

Foto: Фото из личного архива

Существует множество вариантов прохождения этого пути: все зависит от города, в котором Вы начинаете. Самые популярные из них — французский (764 километра), португальский (400 километров из Лиссабона и 250 километров из Порту), северный (824 километра), примитивный (315 километров).

Начало



— С чего все началось? Как ты пришла к решению?

— Впервые я прочитала статью о девочке, которая прошла этот путь. Это было где-то год назад. Когда я прочитала статью — я поняла, что хочу это сделать. Не знала, когда, но понимала, что точно сделаю. Позже я поняла, что нет момента лучше, чем сделать это после окончания университета, для того, чтобы немного подумать о жизни.

Foto: Фото из личного архива

Подготовка



— Скажи, как ты готовилась к этому? Планирование маршрута, остановки, ночевки.

— Единственное, что я планировала заранее — решала, откуда я пойду. По сути, начать можно было откуда угодно, главное — закончить в Сантьяго и пройти не менее 100 километров. За пару месяцев до этого я решила, что начну в Порту. Вся подготовка заключалась только в покупке авиабилетов, и это все. Люди не верят, что это делается без подготовки маршрутов и всего остального, но это так. Мне нужен был такой момент в жизни, когда ты делаешь что-то, и не знаешь, что будет завтра. Правда, дня за два-три меня друзья стали терроризировать вопросами о том, все ли я взяла, собрала ли аптечку со всякими пластырями, иголками для того, чтобы прокалывать мозоль. Но все в этом плане прошло хорошо. Говоря о маршруте... я просто отметила на карте города, в которые хотела бы зайти, и все.

Foto: Фото из личного архива

Ночлег



— Где ты жила? Хостелы, отели, каучсерфинг?

— Я решила сделать микс. В хостелах обычно ночевали люди, которые проходят этот путь. Но мне хотелось посмотреть и на них, и на местных. Поэтому я чередовала каучсерфинг (онлайн-сервис, который помогает найти бесплатное место для ночлега. - Прим. ред.) и хостелы. Просто каждый вечер я решала, хочу ли побыть сегодня одна или в компании, ведь оставаться у кауча – значит много общаться.

Foto: Фото из личного архива

— Не было проблем с поиском каучсерферов?

— Нет, абсолютно. У меня нигде не было такого, чтобы я писала каучсерферу ночью, что, мол, приду завтра, и он отвечал согласием. Я всегда договаривалась заранее, даже за месяц, два. Но люди там просто прекрасные и очень отзывчивые. Поэтому проблем не возникало.

Бюджет



— Подсчитывала ли ты, какие расходы у тебя были? Билеты, проживание, другие траты?

— Все авиабилеты, которые я купила — 110 евро в сумме. Это билеты из Варшавы в Порту, из Сантьяго в Барселону, и из Барселоны в Вильнюс. Ночевки в хостелах — от 10 до 15 евро. Это дешево. В сумме за хостелы вышло около 80 евро. Еда — супердешевая в северном регионе: за завтрак можно заплатить евро-два, кофе — до 1 евро, пиво — 1 евро, недорогие фрукты. Гораздо дешевле, чем в Вильнюсе.

Foto: Фото из личного архива

Трудности



— С какими трудностями ты столкнулась во время пути? Личные переживания, неприятные ситуации.

— По поводу опасности и преступности — об этом можно забыть. В Португалии и в той части Испании она вряд ли об этом слышали. Это — то место, где двери всегда открыты, в баре к тебе никто не станет приставать и на улице тебя никто не тронет. В городах более туристических, возможно, там и будет какая-то преступность, но мне не встречалось ничего такого. Страха не было в принципе.

Foto: Фото из личного архива

Первые два дня было тяжело. Я думала, что буду воодушевленной, довольной, но в итоге я решала простые вопросы: как бы меня не сбила машина, как не заблудиться в лесу и тому подобное.

Личные переживания... я прислушивалась к своему внутреннему голосу. Я изначально дала себе такую установку. Я – человек, которому не трудно находиться наедине с собой. Наверное, одно из фундаментальных открытий этого пути — боль и наше к ней отношение: боль в стопах, в суставах, везде. Когда я заканчивала третий день, я думала, что я просто не смогу сделать это. Благодаря одному из моих каучей, я поняла, что могу это сделать. Боль имела накопительный эффект, не проходила. Я шла и думала, что, несмотря на боль, я продолжу. И в какой-то момент у меня в голове щелкнуло, что боль меня не определяет, и я могу идти несмотря на то, что ее испытываю. Если я решу головой — я иду. И с каждым днем я все лучше училась выключать эту боль. Поэтому, да. Боль нас не определяет.

Итог

— Заметила ли ты изменения в себе после этого пути?

— Я ушла с работы сразу же, как только вернулась. В пути вопрос о том, стоит ли мне бросать работу, был одним из главных. Всю дорогу я пыталась как-то его разрешить. Я много говорила сама с собой, размышляла, это нормальное для меня состояние. И важно знать, чего ты сам хочешь. Но я никогда не была настолько близка к своему внутреннему голосу, как тогда. У меня было ожидание, что я закончу Камино, и у меня тут же появится точный план, что, как и когда я буду делать в жизни. Этого не произошло, но я определилась с направлением, в котором должна двигаться по жизни.

— Три причины, доказывающие, что стоит пройти Камино де Сантьяго?

— Научишься быть самим собой с самим собой, слушать свой собственный голос, почувствуешь немного свободы. В пути познакомишься с замечательными людьми. Избавишься от стереотипного мышления. Сложно все плюсы вместить в три пункта.

— Планируешь ли ты пройти этот путь еще раз?

— Да, но теперь я хочу пройти французскую версию, длиной в 800 километров.