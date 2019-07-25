В Литве меняется маркировка куриных яиц

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group меняет маркировку яиц. Отныне на упаковках с яйцами Rido размер будет указан не буквами S, M, L и XL, а тремя конкретными указаниями массы – 530 г, 630 и 730 г, плюс иконка, указывающая на размер яиц.

Новшество внесет больше ясности и прозрачности - покупатели будут видеть настоящую массу.

"Мы заметили, что в последнее время по мере обновления упаковок меняется масса конкретных продуктов. Поэтому покупателям важно знать, какое количество продукта они покупают. Чтобы жителям было легче принять решение, на упаковках яиц мы будем указывать из массу", – сказал глава Groward Group Томас Струмскас.

Массу компания уже указывала на упаковках с яйцами счастливых кур (тех, которых содержат на глубокой подстилке) Rido.

"Мы являемся основным поставщиком яиц, поэтому стараемся формировать рынок, берем на себя инициативу: мы первыми в Литве стали массово поставлять яйца кур, содержащихся на глубокой подстилке, информируем о разнице условий содержания несушек. На этот раз мы предлагаем новую систему маркировки. Мы считаем, что она приживется на рынке", – сказал Струмскас.

В соответствии с официальным регламентом сейчас не нужно указывать общую массу упаковки с яйцами, а в упаковке с самыми маленькими яйцами размера S яйца весят до 53 г шт, средние яйца (M) – 53-63 г, большие (L) – 63-73 г, а очень большие (XL) – больше 73 г. Поэтому масса упаковок сильно отличается: например, яйца размера L должны весить 64-73 г, поэтому разница в массе упаковок из 10 яиц размера L может составлять 90 г.