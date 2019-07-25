В Правенишкес усилен контроль, предприняты дополнительные меры безопасности

С 1 июля 2019 года в Правенишкской колонии были усилены превентивные меры с целью пресечения возможных незаконных действий.

В информации сообщается, что интенсивные меры вызывают недовольства только у группы заключенных (осужденных за совершение резонансных преступлений). 24 июля, около 22 ч. в третьем секторе колонии сработала система распознавания сигнала мобильного телефона.

Служащие немедленно отреагировали на сигнал, но попасть в две камеры не смогли (потом выяснилось, что в дверной косяк засунули деревянную часть стола).

"Надзиратели получили подкрепление из других секторов колонии, специальной превентивной группы Департамента тюрем и Службы общественной безопасности, воспользовались специальными средствами и попали в камеры. Часть заключенных оказали сопротивление надзирателям, не выполняли их законные требования. После того как осужденных вывели из камер, в них провели обыски", – сообщается в документе.

В ходе обыска в камере в оборудованном в полу тайнике обнаружили мобильный телефон. Всего во время обыска обнаружили 9 мобильных телефонов, 4 SIM-карты, 1 сверток, как подозревают, наркотического вещества.

Начаты два расследования – в связи с незаконным хранением наркотиков и деорганизацией работы колонии.