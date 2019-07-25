Полковник в отставке несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции

Мужчина несколько раз выстрелил в советника по административным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Дипломат в тяжелом состоянии в больнице, нападавший покончил жизнь самоубийством. Нападение произошло в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. Информацию подтвердили в МИД Беларуси.

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Советник по административным вопросам Александр Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь. Сын дипломата во время нападения не пострадал.

Мужчина, совершивший нападение, застрелился.

Как сообщает Hurriyet, нападавший — отставной военный в звании полковника, был соседом дипломата. Турецкие власти считают, что в нападении отсутствует политический аспект.

Больницу, где находится белорусский дипломат, посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату", — отметил он.

Глава МИД Турции также сообщил, что был с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда поступило сообщение о нападении. По его словам, президент Турции следит за развитием ситуации.

Чавушоглу рассказал журналистам, что предварительные результаты расследования указывают, что причиной нападения стала ссора между дипломатом и нападавшим.

"Я также провел телефонные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию", — добавил глава МИД Турции.

Издание Neohaber опубликовало видео с места происшествия. СМИ также назвали имя нападавшего — Мехмет Февзи Байрам.

Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.