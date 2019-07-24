В Литву приехал необычный гость: по улицам Вильнюса ходит основатель Alibaba

Похоже, что в Вильнюс и в Литву приехал необычный гость. На улицах Вильнюса можно увидеть основателя китайской публичной компании Alibaba Group Джека Ма.

Эту информацию DELFI подтвердил один адвокат, не пожелавший, чтобы его имя было названо.

Он в социальной сети поделился и фотографией Джека Ма.

"Это была случайная встреча", – сказал он.

Пока цель визита Ма в Литву неизвестна.

Компанию Alibaba иногда называют китайским eBay. Она была основана в 1999 году.

Рыночная стоимость компании около 490 млрд. долларов США (433 млрд. евро), а имущество самого Ма оценивают в 40 млрд. долларов США (35,3 млрд. евро).

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В прошлом году Ма заявил, что в недалеком будущем покинет пост главы компании.

В апреле он призывал ввести рабочий день с 9.00 до 21.00 ч. и шестидневную рабочую неделю.

DELFI связался с представителями "Предприимчивой Литвы" и Global Lithuanian Leaders, однако они не располагали никакой информацией о визите Ма в Литву.