В Алитусе задержан бывший заключенный, которого подозревают в изнасиловании

Алитусская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании молодого человека. На женщину было совершено нападение на прошлой неделе утром, когда она шла на работу. Неоднократно судимый подозреваемый всего несколько месяцев назад был выпущен на волю.

18 июля (в четверг), в 5.20 ч., в Алитусе, на ул. Язмину, на территории недействующего детского сада на женщину (1978 г.р.) напал незнакомый мужчина. Пострадавшей понадобилась помощь врачей, ее доставили в больницу.

22 июля утром полиция задержала подозреваемого в изнасиловании молодого человека (1994 г.р.).

Подозреваемому 23 июля назначили меру пресечения - арест на 3 месяца. Этот 25-летний мужчина в марте вышел на волю. Он неоднократно был судим за грабежи и кражи.

Подозреваемому за изнасилование грозит лишение свободы на срок до 7 лет.