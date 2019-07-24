Парк KlasJet пополнился еще двумя "боингами"

Находящаяся в управлении контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы Avia Solutions Group компания чартерных авиарейсов KlasJet пополнила свой парк еще двумя самолетами Boeing 737VIP. Предприятие хочет стать одним из самых мощных операторов чартерных рейсов в Европе, говорится в пресс-релизе.

"Купив новые самолеты, мы хотим привлечь больше клиентов с разных рынков. Новые самолеты начинают летать в условиях исключительно высокого спроса – у нас уже есть много запросов и даже несколько запланированных полетов", – сказал для пресс-релиза гендиректор KlasJet Юстинас Булка.

Оба самолета подержанные и обновленные, у кого и за сколько они приобретены, группа не сообщает, сказал BNS директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас.

Салон бизнес-класса одного из приобретенных самолетов может трансформироваться из 68-местного в 104-местный, другой самолет эконом-класса, на 148 мест, после летнего сезона он будет переоборудован в самолет бизнес-класса на 58 мест.

В парке действующей с лета 2014 года компании KlasJet сейчас 7 самолетов – помимо двух новых, еще три самолета Boeing 737-500 и два Bombardier.

У Avia Solutions Group 42 дочерних предприятия по всему миру.