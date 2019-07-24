Финская Metso учреждает центр услуг в Вильнюсе

Финская компания по производству промышленных машин Metso в конце этого года собирается открыть центр услуг в Вильнюсе. Сначала она трудоустроит несколько десятков экспертов, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.

Заместитель директора компании по экономике и финансам Еэва Сипилат говорит, что они выбрали Вильнюс из-за хороших специалистов и культуры услуговых центров.

"У этого города твердая, сформировавшаяся культуры услуговых центров и, главное, он открыт для зарубежных компаний", – сказала Е. Сипилат для пресс-релиза.

В центре Metso Business Services (MBS) будут развиваться современные технологии, включая амортизацию процессов и искусственный интеллект. Сначала он будет действовать как отделение компании по административным вопросам, финансовым операциям, а в будущем – и как логистическое отделение. Предприятие уже начинает отбор финансовых специалистов.

Metso предлагает технологические решения для добывающей, перерабатывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. Прибыль этой одной из крупнейших в Финляндии компаний за 2018 год составила 3,2 млрд евро, ее акции котируются на Хельсинкской бирже Nasdaq.

У Metso более 14 тыс. работников более чем в 50-и странах.