Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу

Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только молодым людям, то вы заблуждаетесь. Бывшая звезда литовской эстрады – 85-летняя Лилиана Абленайте не забыла, как веселилась в молодости.

Женщина призналась, что всегда любила скорость, поэтому управляла автомобилем до 80 лет, а в свое время участвовала в ралли на "Запорожце" – и даже заняла первое место!

И несмотря на разнообразный опыт в жизни – от травмы ноги до инсульта, такой заводной Лилиана осталась и в свои 85 лет. Поэтому она с удовольствием отозвалась на предложение дочери принять участие в проекте Бабушек-бандиток.

"Я надеюсь, мы сможем в Паланге чудить?" – спросила она.

Она не только пустила в ход кулаки на ул. Й.Басанавичюса, но и осуществила свою мечту - прокатилась на водном мотоцикле. Женщина сама не любит готовить, телевизор не смотрит, зато обожает приключения, поэтому в Паланге она чувствовала себя как рыба в воде.

И несмотря на то, что большинство людей такого возраста вряд ли согласились бы на участие в подобных приключениях – Лилиана доказала, что возраст - это не все, внутренний огонь не погасить. На видео - приключения 85-летней Лилианы и 82-летней Ирены в Паланге.