На арендованном у компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") участке земли площадью 0,9 гектара будет построен ангар высотой более 20 метров и площадью 4860 кв. метров.

Одновременно в этом ангаре можно будет красить 2 самолета. Производственная мощность – 25 самолетов Airbus и самолетов 50 Boeing в год.

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Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США).

Между тем приобретенные авиакомпанией самолеты Maas Aviation перекрашивает в Нидерландах – в порту Маастрихта и в Вонсдрехте.

Maas Aviation сообщает на своем интернет-сайте, что в числе клиентов компании – авиакомпании Ryanair, "Аэрофлот" и WizzAir.