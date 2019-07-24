Как уже сообщалось ранее, 10 июня мужчина упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру, 64 в направлении Рижского порта.
Госполиция Латвии выражает соболезнования родныи и близким Лукаса Балсевичюса.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena
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По информации Рижского регионального управления полиции, во время поисковых работ в Даугаве, в окрестностях Вецмилгрависа было найдено тело гражданина Литвы Лукаса Балсевичуса (1983 г.р.), выпавшего за борт парома Isabelle.
Как уже сообщалось ранее, 10 июня мужчина упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру, 64 в направлении Рижского порта.
Госполиция Латвии выражает соболезнования родныи и близким Лукаса Балсевичюса.