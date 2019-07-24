Приступает к работе новый главком ВС Литвы

Новый главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Вальдемарас Рупшис в среду приступает к исполнению обязанностей.

С одобрения Сейма Литвы президент Гитанас Науседа на прошлой неделе назначил этого офицера вместо завершившего пятилетний срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, претендующего стать советником главы государства.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

В 2016 году В. Рупшис был назначен командующим Сухопутными войсками, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

В среду в Вильнюсе также состоится церемония смены командующего Сухопутными силами, вместо В. Рупшиса им станет бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас.

В связи со сменой командования ВС в конце июля Штаб обороны возглавит бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс.