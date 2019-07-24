Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля заявил, что с 2020 года изменятся налоги на недвижимость, введут налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. В прошлом году правительство предлагало ввести налог в размере 0,3% на второе (третье и т.д.) жилье одного человека, однако парламент это предложение не одобрил.

В передаче "День на DELFI" советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сказал, что экономическая дискуссия часто не поэтому вопрос введения новых налогов сложный. Экономист Жигимантас Маурицас сказал, что в вопросе налога на автомобили надо определиться - будут его платить все или те, кто владеет загрязняющими окружающую среду автомобилями.

На вопрос, точно ли с нового года у нас появятся еще два налога – на недвижимость и загрязняющие среду автомобили, советник ответил, что это лишь отчасти официально.

"Это официально лишь отчасти. Я только напомню, что налог на недвижимость у нас уже есть, правда, его платят только за очень дорогое имущество. Это налог на роскошь. Налог на автомобили еще обсуждают, много сценариев было уже в прошлом году: от всеобщего до снижения планки. Напомню еще один момент, в прошлом году правительство предлагало ввести налог для тех, у кого есть больше чем одно жилье. Парламент не одобрил. Поэтому, я думаю, говорить о высоких налогах сложно", – сказал DELFI Малинаускас.

По его словам, все должен одобрить парламент, а это непросто.

"Правительство представит свои предложения, когда будет сформирован бюджет, появятся предложения. Мы должны говорить конкретно, о каких налогах идет речь, о всеобщих или о снижении планки, если речь идет о недвижимости. А потом предложения правительства должен одобрить парламент. Это сложная процедура. Сегодня мы точно не можем уверенно говорить о них, что они будут", – сказал Малинаускас.

По мнению Маурицаса, оба эти налога благоприятны для экономического роста.

"Теоретически и практически налог на имущество меньше всего вредит экономическому росту. Было бы целесообразно перенести бремя налогов с оплаты труда на оплату потребления. Налоги на недвижимость и автомобили - это те налоги, которые благоприятны для экономического роста, кроме того, они уменьшают социальное разобщение, если их хорошо продумывают. Они также способствуют рациональному использованию недвижимости. В теории все легче, чем на практике. Налог должен быть максимально всеобъемлющим, но платить его должны люди, у которых жилье дорогое. Позже эту планку можно снижать, но если идти иным путем, применять разные исключения, можно запутать всю систему, тогда этот налог принесет вред. Только его администрирование может быть дороже, чем польза от него", – считает экономист.

"Дискуссия по вопросу налога на недвижимость ясна. От всеобщего налога до снижения планки на роскошное жилье, чтобы налог платило больше людей. Что касается автомобилей, говорилось – от всеобщего до, например, однократного сбора при покупке загрязняющего окружающую среду автомобиля, поскольку это может быть непропорциональное бремя. Если человек решит купить автомобиль, который загрязняет окружающую среду, то платит дополнительный немалый сбор. Такова дискуссия, но наряду с экономической, есть политическая составляющая дискуссии. Как только заходит речь о всеобщем налоге, пусть и небольшом, тут актуальным становится вопрос политической воли", – подчеркнул Малинаускас.

По словам Маурицаса, больше нюансов чем с недвижимостью есть с вопросом о налоге на автомобили.

"Что касается налога на недвижимость, как я говорил, справедливым было бы ввести всеобщий, установив определенную сумму, до какой его не надо платить. (…)

Что касается налога на автомобили, то здесь немного больше нюансов, поскольку это налог не только на имущество, но и на средство сообщения. У жителей регионов часто нет альтернативы автомобилю для того, чтобы попасть из точки А в точку Б, поэтому тут я не склонен одобрять всеобщий налог, поэтому было хорошее предложение ввести сбор на загрязняющие окружающую среду автомобили при их покупке. Тогда не будет шока у тех, кто уже сейчас владеет такими автомобилями, люди задумаются о том, что они покупают", – сказал экономист.

Речь идет о том, что налог на автомобили будет от 20 евро в год.

"Такого налога недостаточно, конечно, это минимум. Нужны подсчеты, какой будет максимальный налог. (…) Общая сумма не столь велика, чтобы она как-то сказалась на бюджете. Если я правильно понимаю, основная цель налога - снижение уровня загрязнения, но если база будет слишком большой и слишком много людей будет платить этот налог, то этот налог будет всеобщим, а не на загрязняющие автомобили", – сказал экономист.

DELFI напоминает, что 22 июля, канцлер Министерства охраны окружающей среды Арминас Моцкявичюс рассказал DELFI, какие автомобили и какими налогами планируют обложить. "Я сейчас не могу точно сказать, какие это будут автомобили, поскольку решение примет парламент. Планируют ввести налог именно на загрязняющие окружающую среду автомобили. Иными словами, не те, которые, покупать которые мы хотим поощрять, а те, которые выделяют больше 130 г/км диоксида углерода", - сказал канцлер.