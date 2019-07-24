Погода в Литве: дожди уйдут, вернется тепло

В ближайшие дни в Литве на погоду повлияет уходящий циклон.

В среду днем ожидается переменная облачность. Больше солнца будет в Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском округах. В этих округах осадков не ожидается. На остальной части территории страны облаков будет больше. В восточных и центральных районах возможен небольшой дождь. Местами ожидаются грозы. Будет дуть северный слабый ветер. Вернется летнее тепло, днем будет 23–28 градусов.

В четверг ночью небо прояснится, осадков не ожидается. Ночью будет 12–17 градусов. Днем по небу будут плыть белые облака, однако ожидаются прояснения. Больше всего солнца будет на взморье. Самая высокая облачность ожидается на востоке, там возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов.

В пятницу ночью небольшие дожди пройдут лишь местами, днем дожди прогнозируют по всей Литве. После обеда прогнозируют грозу. Ночью будет 13–18, днем будет 23–28 градусов.