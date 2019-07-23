Вице-министр культуры еще надеется на консенсус руководства ICOMOS и литовского комитета

Вице-министр культуры Литвы Ингрида Велюте еще надеется на консенсус между центральным руководством Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS и литовским подразделением.

По ее словам, пока о вероятном лишении аккредитации Литовского национального комитета ICOMOS "нам не следует даже говорить".

"Прежде всего нужно получить официальную позицию зарубежного бюро и только потом принимать какие-нибудь оценки, делать выводы. Пока такого намерения нет, есть устав учреждений, по которому они действуют, есть национальное право. Так что речь не идет о лишении (аккредитации - ред.), есть личная информация, направленная членам. Я даже не сомневаюсь, что литовское бюро сформулирует письмо зарубежному бюро, ситуация прояснится и мы сможем комментировать", – сказала она BNS.

Статьи по теме: Литовское отделение исключено из организации защиты наследия ИКОМОС

До прихода в Минкульт в этом году И. Велюте была заместителем председателя Литовского национального комитета ICOMOS.

Вице-министр сказала, что это "одна из немногих действующих в области культурного наследия международных организаций". Поэтому, по ее словам, утрата статуса ICOMOS и международного признания "стало бы из ряда вон выходящим уроном для сообщества, специалистов в области культурного наследия".

Генеральный секретарь ICOMOS Петер Филипс в распространенном в понедельник письме к членам организации упомянул, что решение о лишении аккредитации правление приняло с учетом информации Реестрового центра, протоколов заседания генеральной ассамблеи литовского отделения ICOMOS и дел, связанных с членами правления литовского отделения. Также якобы были приняты во внимание жалобы лиц, добивавшихся членства в литовском отделении.

Глава литовского подразделения ICOMOS Мария Немунене говорит, что их хотят лишить аккредитации необоснованно, без учета объяснений Литовского национального комитета, а нагнетание конфликта якобы может быть на руку нескольким членам Литовского национального комитета ICOMOS или лицам, не принятым в организацию.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS – это сеть экспертов, действующая во многих странах мира. В нее входят архитекторы, историки, археологи, историки искусства, географы, антропологи, инженеры и специалисты в области городского планирования.

В организации состоит более 10 тысяч членов в 151 стране мира, у нее более ста национальных комитетов. В Литовском национальном комитете ICOMOS состоит 65 человек.