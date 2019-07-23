Пожарным-спасателям сообщили, что на ул. Гедимино в колодец без воды (глубина колодца 6 м) упал мужчина. Пострадавший скончался.
К приезду полиции, мужчину уже достали из колодца.
Врачи подтвердили факт смерти мужчины.
В Кедайняйском районе, в деревне Янушава, 22 июля в колодец упал и погиб мужчина, сообщает Департамент пожарной безопасности и обороны.
Пожарным-спасателям сообщили, что на ул. Гедимино в колодец без воды (глубина колодца 6 м) упал мужчина. Пострадавший скончался.
К приезду полиции, мужчину уже достали из колодца.
Врачи подтвердили факт смерти мужчины.