В Кедайняйском районе в колодец упал и погиб мужчина

BNS , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В Кедайняйском районе, в деревне Янушава, 22 июля в колодец упал и погиб мужчина, сообщает Департамент пожарной безопасности и обороны.

Пожарным-спасателям сообщили, что на ул. Гедимино в колодец без воды (глубина колодца 6 м) упал мужчина. Пострадавший скончался. К приезду полиции, мужчину уже достали из колодца. Врачи подтвердили факт смерти мужчины.

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