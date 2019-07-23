Науседа прибыл с визитом в Латвию: мы - братья и должны общаться, как братья

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с рабочим визитом в Латвию.

Глава страны вместе с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом возложил цветы к памятнику Свободы в Риге. Там его ждала группа литовцев в национальных костюмах.

"Я думаю, мы - братья и должны общаться, как братья", - сказал, подойдя к ним, Науседа.

DELFI напоминает, что это второй зарубежный визит нового президента Литвы. С первым визитом он посетил Польшу. Перед вторым визитом Науседа подчеркнул особое единство балтийских народов, общую историю, которая связывает Литву и Латвию, ценности и интересы.

По словам президента, Литва и Латвия видит те же вызовы и угрозы, а это обуславливает успешное сотрудничество как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках решения вызовов в регионе, действия по защите интересов граждан обеих стран на международной арене.

Президент Литвы посетит Латвийскую национальную библиотеку, осмотрит коллекцию редких и ценных изданий. Он подарит библиотеке литовскую книгу об истории нижнего замка Дворца литовских правителей.