Litgrid: электроэнергия в Литве на минувшей неделе подорожала на одну десятую

На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на одну десятую до 52 евро за мегаватт-час, сообщает оператор передающей системы Litgrid. Высокие цены на электроэнергию в регионе сохранялись по причине неблагоприятных условий для генерации электроэнергии ветряными установками, теплой погоды и все еще высокой цены на оборотные разрешения загрязняющих выбросов.

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи оптовой торговли электроэнергией Nord Pool выросла на 9% и составила 42,3 евро за мегаватт-час. Litgrid сообщает, что крупнейший недельный скачок цены на электроэнергию был в Польше, здесь она достигла 57,1 евро.

По мнению экспертов независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, ценовые изменения в странах Северной Европы были обусловлены сокращением осадков и уменьшением уровня воды на ГЭС, которые работали достаточно интенсивно. От падения цены сдерживало и сокращение производства на ветряных установках.

В Литве производство ветряной электроэнергии сократилось на 46% в среднем до 41 мегаватт-часов, в Латвии – на 24% до 9 мегаватт-часов. Только в Эстонии оно увеличилось на 25% до 37 мегаватт-часов.

Местное производство электроэнергии в Литве сокращалось вторую неделю подряд – на сей раз на 4%, что было обусловлено сокращение производства на ветряных установках на 46%. ГЭС увеличили производство электроэнергии на 18%, ТЭС – на 1%.