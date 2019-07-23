"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов вопросы остаются

После окончательного выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) правительство Ее Величества гарантирует, что будет и дальше выполнять ключевые обязательства перед странами Балтии. Об этом DELFI рассказала Майя Сивагнанэм – глава директората британского МИД по вопросам Северной и Центральной Европы. Однако четких гарантий, что права сотен тысяч выходцев из Литвы, Латвии и Эстонии сохранятся в том же виде, как это было до "Брексита", сегодня нет.

По словам Майи Сивагнанэм, Британия заинтересована в "сильных отношениях с балтийскими республиками" после "Брексита". Ключевыми приоритетами, говоря о двустороннем сотрудничестве и с Литвой, и с Латвией, и с Эстонией, остаются оборона и совместные проекты в области безопасности. Уже сегодня власти могут гарантировать, что британские военные не покинут место уже постоянной дислокации на территории стран Балтии – выход из ЕС на это не повлияет.

"Британские военные продолжат охранять границы балтийских республик. Более того, мы не исключаем, что наше присутствие в странах Балтии может увеличиться, - сказала она, напомнив, что с начала 2017 года в Эстонии расквартирован многонациональный батальон НАТО под командованием Великобритании, всего же в республике дислоцированы 900 военнослужащих из Соединенного Королевства. – Кроме этого, ключевыми приоритетами совместного партнерства остаются наука, образование и инновации. Мы сотрудничаем по этим направлениям и продолжим наращивать его темпы", - констатировала Майя Сивагнанэм.

Эмигранты в подвешенном состоянии



Говоря о многочисленных опасениях, связанных с "Брекситом", Майя Сивагнанэм утверждает, что родным и близким эмигрантов из стран Балтии, равно как и руководству балтийских республик, не стоит переживать за судьбу соотечественников – британское правительство гарантирует, что защитит их права на должном уровне, но в будущем все может поменяться.

"С самого начала премьер-министру Великобритании было предельно ясно, что защита прав живущих в Соединенном Королевстве граждан ЕС и, в свою очередь, граждан Британии, проживающих в ЕС, станет первостепенным приоритетом на переговорах, - сказала Майя Сивагнанэм, подчеркнув, что стороны уже пришли к согласию по этому вопросу. – Соглашение, которое было достигнуто и на данный момент изложено в тексте сделки о выходе Британии из ЕС, обеспечит гражданам ЕС уверенность в своих правах в будущем", - уверяет полномочный представитель МИД.

Один из основных вопросов, волнующих Вильнюс, лежит в социальной плоскости. Поскольку Британия до сих пор официально не вышла из ЕС, так как две ключевые партии в лице консерваторов и лейбористов не могут договориться между собой, на каких условиях страна готова покинуть сообщество, то достигнутая премьером Терезой Мэй сделка с Брюсселем пока не имеет реальной силы. Сегодня, лишь по официальным данным, в Соединенном Королевстве живут и работают около 300 000 граждан Литвы, которые пользуются обширными правами и льготами – вопрос в том, не изменится ли их правовое положение после "Брексита".

Майя Сивагнанэм Foto: Фото – Нора Кревнева-Байбакова

"На данный момент мы договорились о защите прав граждан ЕС в Великобритании и граждан Соединенного Королевства в ЕС в соответствии с соглашением о выходе из сообщества, что включает в себя: право на пребывание в стране, в которой они сейчас проживают до окончания "периода имплементации"; защита тех, кто работают как иностранные работники; предоставление возможности близким членам семьи присоединиться к (работающим в Британии гражданам ЕС. – Прим. Ред.) на основе текущих правил ЕС, но в том случае, если эти отношения имели место быть до окончания "периода имплементации". Все члены семьи, законно проживающие с гражданином ЕС, к завершению "периода имплементации" тоже будут защищены", - сказала Майя Сивагнанэм, не уточнив, тем не менее, что ждет людей после завершения упомянутого "периода имплементации", который формально должен продлиться еще два года после выхода Британии из ЕС – в течение этого времени отношения со странами ЕС будут действовать в том же виде, что и сейчас.

Также она заверила, что власти Британии обязуются сохранить все взносы, которые трудящиеся из ЕС внесли в те или иные системы или фонды социального страхования. Все права мигрантов, которыми они пользовались до сих пор, основываясь на этих выплатах, - сохранятся. Это же касается и тех выходцев из стран Балтии, кто пользуется европейской картой медицинского страхования. Последняя дает право гражданам ЕС получать медуслуги в других европейских странах, расходы на которые полностью или частично оплачивают больничные карты. Сегодня британцы подтверждают ее юридическую силу, но это опять же касается "периода имплементации".

Вопрос, что будет дальше остается открытым. В конечном итоге все будет зависеть от внутренней расстановки сил. Смогут ли консерваторы прийти к общей позиции, что будет представлять из себя новый кабинет министров, каково будет окончательное решение властей о том, что именно должно быть прописано в сделке с ЕС и согласится ли Брюссель с новыми условиями официального Лондона. До того парламент Великобритании трижды голосовал против соглашения Мэй по "Брекситу", значит, его будут менять, но проблема в том, что позиция Еврокомиссии по поводу сделки о выходе Британии из ЕС даже на фоне ухода Мэй остается неизменной. Последний названный Брюсселем срок выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – 31 октября 2019 года.

Встреча DELFI c Майей Сивагнанэм прошла в Лондоне в рамках Глобальной конференции по свободе СМИ.