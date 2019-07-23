"Я тоже считаю, что мы запаздываем, но я об этом говорил уже давно", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, не опоздает ли Литва с назначением еврокомиссара.
По данным министра, еще нет решения по конкретной кандидатуре.
"Я знаю, что идет отбор, ведутся дискуссии. Насколько мне известно, окончательного решения еще нет", – сказал министр.
По его словам, пока преждевременно говорить о конкретном портфеле, который могла бы получить в ЕК Литва, поскольку сначала страны выражают свои пожелания.
"Точно рано пока говорить о том, на что мы можем надеяться", – добавил Л. Линкявичюс.
ЕК нового состава начнется работу этой осенью.
Правительство Литвы предложит еврокомиссара с одобрения президента и сейма.
На минувшей неделе Саулюс Сквернялис заявил, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель комиссара, связанного с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ ЕС.