Литовское отделение исключено из организации защиты наследия ИКОМОС

Литовское отделение исключено из Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS).

Отделение, иначе называемое национальным комитетом, будет снято с регистрации, но у него будет возможность восстановления через некоторое время.

"Совет ИКОМОС решил навсегда аннулировать международную аккредитацию имеющегося вашего Национального комитета", – говорится в полученном BNS письме Генсекретаря Питера Филлипса ИКОМОС, адресованного председателю Литовского национального комитета этой организации Марии Нямунене.

В присланном в понедельник письме не детализируются все причины принятого решения, лишь акцентируется, что была учтена информация Реестрового центра Литвы, протоколы заседаний и дела литовского отделения ИКОМОС, связанные с членами правления литовского отделения.

В документе также сообщается, что ИКОМОС получила жалобы от людей, стремившихся к членству в литовском комитете, лиц и организаций, озабоченных деятельностью комитета.

Правление ИКОМОС попросило М. Нямунене исключить из списка юридических лиц ICOMOS Lietuva и не использовать это имя для официальной переписки.

Позднее будут назначены пять членов ИКОМОС из Литвы, которые войдут во временный комитет правления, уполномоченный сформировать новой национальный комитет "в соответствии с уставом, принципами этики, и позитивной практикой организации, а также с принципами Валлетты-Дубровника и национальными законами".

Глава литовского комитета ICOMOS М. Нямунене сообщила BNS, что решение лишить комитет аккредитации основано на "вводящей в заблуждение и неточной информации, которую предоставили не известные ей источники".

Она не комментировала ситуацию более детально.

ИКОМОС основан в 1965 году. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.На сегодняшний момент ИКОМОС насчитывает более 10 тыс. членов из 151 страны.

Профессионалы в области сохранения памятников участвуют в деятельности ИКОМОС через свои Национальные комитеты.

Каждый член Совета, за редким исключением, имеет квалификацию в области сохранения культурного наследия: архитектуре, ландшафтном дизайне, археологии, градостроительстве, инженерии, администрировании культурного наследия, искусствоведения, архивов и прочего.