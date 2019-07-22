Создатели игры в Литве распространяли жуткую рекламу: приглашали пострелять в таборе

В социальной сети Facebook создатели игры gangsteriai.lt из Литвы запустили рекламу, в которой используют фотографии цыганского табора вместе с его жителями. В рекламе на женщину с ребенком нацелено оружие, а пользователям предлагают поиграть в цыганском таборе.

Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что это явное разжигание розни. Ромская община Литвы потрясена происходящим.

Директор DELFI Центра мониторинга прав человека Бируте Сабатаускайте сказала, что рекламу им прислали пользователи.

"В рекламе оружие направлено на конкретных людей на фотографии - взрослых и детей. Я говорю, вы попробуйте представить, если бы это было фото с нашими детьми. Я думаю, это вызвало бы неприятные чувства и беспокойство. Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями ромской общины", – сказала Сабатаускайте.

По ее словам, Центр обратился в Генпрокуратуру Литвы.

"Мы переслали фотографии с монитора в Генпрокуратуру, попросили начать расследование в связи с возможным разжиганием розни. Мы уже получили ответ - материалы переданы прокурору, будет принято решение, нас информируют", – сказала собеседница.

Она обратила внимание на то, что в Литве часто отрицательно относятся к цыганам, но такая реклама - из ряда вон выходящее явление.

"И без того часто встречается отрицательное отношение, унижение, а тут вообще из ряда вон выходящее явление", – сказала Сабатаускайте.

Она заметила, что члены ромской общины напуганы и обеспокоены в связи со своей безопасностью.

DELFI связался с председателем Ромской общины Иштваном Квиком, который подтвердил, что видел рекламу и такое разжигание розни - очень болезненный момент.

"Что касается конкретного случая, это больно, особенно после того, как парламент Литвы недавно принял постановление и внес 2 августа как памятную дату - День памяти геноцида цыган. А тут вдруг мы видим случай явной ненависти, я не понимаю, откуда.

И еще, что очень важно, в рекламе использованы фото реальных людей. Вы представляете? Я с ними знаком. Это уже юридический вопрос. Мы уже обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", – сказал Квик.

Он сказал, что ему это вообще сложно комментировать, и что пока в Литве и речи не может быть о толерантности к другим народам.

"Мы хотим показать Литву как толерантную страну. Ну и о какой толерантности можно говорить? Если реклама такая. Такое надо запретить, такого не должно быть, есть полиция, есть суды, есть люди, которые совершают преступления. Да, таких людей надо сажать за решетку, но не надо показывать их фото и ловить их с оружием. Что это? Это глупости. Не будем же повторять историю с геноцидом ромов. Или будем... У меня нет слов", – сказал Квик.

Создатели игры недавно распространили в социальной сети извинения, указали, что в игре ничто не связано ни с цыганами вообще, ни с людьми на фото.

"Мы очень хотели бы извиниться перед ромами за вводящую в заблуждение и оскорбительную рекламу. В нашей игре нет ничего связанного с ромами, там даже не стреляют", – сказано в фейсбуке.

По словам Сабатаускайте, к создателям игры обратилась община ромов. Поступил такой ответ: "Добрый день, рекламу сделал фрилансер, я платил ему за клики. Он перестарался, хотел привлечь больше внимания, вернусь из отпуска, буду выяснять. Сама игра не имеет ничего общего с цыганами, рекламу убрали, приносим извинения".

Но Сабатаускайте заметила, что эта реклама уже нанесла ущерб всей ромской общине. По данным собеседницы, реклама была активна с 19 июля. На нее отреагировали 700 раз, еще 100 раз ею поделились.

Реакция последовала и со стороны Департамента нацменьшинств Литвы. В социальной сети сказано, что такая реклама нарушает не только этику, но и международные и литовские законодательные акты.

"Благодарим частные лица и неправительственные организации, которые сообщили об этом. Департамент обратиться в ответственные ведомства. Мы не сомневаемся, что Служба контролера равных возможностей, Инспекция по защите персональных данных, прокуратура, Департамент полиции, не останутся в стороне", – сказано в ответе.