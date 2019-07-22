Полиция немедленно выехала по вызову.
На месте происшествия полиция обнаружила мужчину (1977 г.р.), которой стоял на краю моста. Он сказал полицейским, что намерен прыгнуть вниз.
Полицейские около часа говорили с мужчиной, пытались убедить его не прыгать вниз, просили спуститься с перил, однако с виду нетрезвый мужчина на их просьбы не реагировал.
Мужчина уже находился по другую сторону перил. Чтобы спасти его, было решено провести операцию.
По предварительным данным, в подходящий момент они схватили мужчину, который уже отпускал руки и увели его с моста.
После этого полицейские передали мужчину в руки врачей скорой помощи, которые доставили его в больницу.