В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии

В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии были наказаны почти 7000 молодых людей, сообщает Минобороны Литвы.

Ежегодно число таких молодых людей растет. По данным Минобороны, в административном порядке в 2016 году были наказаны 270 призывников, в 2017 г. – 5500, в 2018 г. – 7400, а в 2019 г. – уже 6800.

Однако административная ответственность не освобождает от воинской обязанности.

"В 2019 году у нас 7500 лиц пытаются избежать службы в армии. Однако мы не можем сказать, сколько из них - злостные нарушители порядка, а кто просто забыл или не знал о том, что его призвали в армию", – сказано в пресс-релизе.

В список разыскиваемых лиц включены 3600 призывников.

В отношении остальных 3900 призывников проводят административные расследования, вероятно, им грозят штрафы.

Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.

В прошлом году службы в армии пытались избежать 10 700 человек. Из них 20% живут в Литве, еще чуть больше 60% - живут за границей.

МО сообщает, что по данным статистики, чаще всего службы в армии пытаются избежать молодые люди, проживающие за границей.

"Мы надеемся, что в Литве молодые люди и в будущем будут идти в армию добровольцами, не дожидаясь призыва", – заметили представители МО.

В этом году литовские пограничники уже сделали предупреждение 610 молодым людям, которые пытались избежать призыва, сказал глава Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

"Это те молодые люди, которых призвали в армию, но они не явились в военкомат", – сказал он.

Мишутис заметил, что таких молодых людей не задерживают и не наказывают. Пограничники вручают им повестку в военкомат. В повестке перечислено, какие санкции им грозят.

После этого молодые люди могут продолжать путь.

Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро.

За попытку избежать службы в армии грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.

В апреле этого года в суде рассмотрели первое уголовное дело в отношении призывника, который пытался избежать службы в армии. Молодому человеку (1992 г.р.) назначен штраф в размере 1000 евро.